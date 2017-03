„Das verflixte Wundermittel“: Neues Theaterstück in Braunsrath

Waldfeucht-Braunsrath.

In vier Aufführungen bringt die Theatergruppe Braunsrath ihr neues Stück mit dem Titel „Das verflixte Wundermittel“ auf die Bühne der Festhalle: am Samstag, 1. April, um 20 Uhr, am Sonntag, 2. April, um 18 Uhr, am Sonntag, 8. April, um 20 Uhr, und am Sonntag, 9. April, um 18 Uhr. Einlass ist jeweils eine Stunde vorher.