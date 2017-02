Erkelenz.

„Das Stöhnen der Erde hören“ lautet der Titel einer Ausstellung, die in St. Lambertus im Anschluss an die Messe eröffnet wurde. Die Ausstellung thematisiert die zweite päpstliche Enzyklika „Laudato si“, in der sich Papst Franziskus mit dem Umgang der Menschen mit der Natur auseinandersetzt.