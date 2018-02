Heinsberg - Das Schauspiel von William Shakespeare „Othello“ in Oberbruch

Heinsberg. „Othello“ heißt das Stück mit dem die Landesbühne Rheinland-Pfalz am Dienstag, 20. März, um 20 Uhr in der Festhalle Oberbruch gastiert. Das Schauspiel von William Shakespeare wird im Rahmen der Abo-Reihe B der Kulturgemeinde der Stadt Heinsberg aufgeführt. Martin Semmelrogge spielt die Rolle des Fähnrichs Jago.

Othello ist auf dem Höhepunkt seiner Laufbahn angekommen: Als Feldherr hat er die Türken in der Schlacht geschlagen und in der Beziehung zu Desdemona findet er sein privates Glück. Jago, sein Fähnrich, fühlt sich zurückgesetzt, weil Othello nicht ihn, sondern Cassio zum Leutnant ernannt hat. Rodrigo hingegen begehrt Desdemona und hasst aus diesem Grund den Mohren. Jago genießt es, Menschen in seinen Bann zu ziehen und Macht über sie zu gewinnen.

Skrupellosigkeit, Manipulation und die Fähigkeit seinen Gegner zu verunsichern, sind seine Stärken. Er will Othello vernichten. Und so schmiedet er Intrigen mit denen er Othellos Eifersucht weckt und Rodrigo und Cassio gegeneinander ausspielt. Als Desdemona bekennen muss, dass sie Othellos Liebespfand, ein kleines Taschentuch, nicht mehr besitzt. Jago hatte es Cassio in die Hände gespielt und nun nimmt das Liebesdrama seinen Lauf…

Eintrittskarten sind zum Preis von 13 Euro für Erwachsene und fünf Euro für Schüler und Jugendliche beim Schul-, Kultur- und Sportamt der Stadt Heinsberg, Rathaus, Apfelstraße 60, Zimmer 502, Telefon 02452/14191, sowie an der Abendkasse erhältlich