Hückelhoven-Hilfarth/Heinsberg-Randerath.

Sommelier Ronny Schreiber setzt den Aufkleber vorsichtig an. Das Emblem soll auf dem Bauch der Flasche nicht schief stehen, nicht zu hoch oder zu niedrig sitzen. Das ist noch ein Test. Es ist das erste Etikett, das er aufklebt. An diesem Tag hat Braumeister Wilhelm Fell die Flaschen gefüllt. In dieser Woche ist Schreiber mit den Flaschen auf der Messe Pro Wein in Düsseldorf. Dort stellt er das erste Sommelier-Bier Deutschlands vor.