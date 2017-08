Dank an den Förderverein der Palliativstation

Heinsberg.

„Wir fanden, es war an der Zeit, Danke zu sagen: Danke an den Förderverein der Palliativstation unseres Krankenhauses und Danke an alle, die mit ihrer Spende die Idee des Fördervereins unterstützen“, so Geschäftsführer Heinz-Gerd Schröders zur Idee, eine „Dankeschönparty“ zu veranstalten.