Wassenberg - Damit alte Obstsorten nicht verschwinden

Wassenberg.

An diesem sonnigen Frühlingstag kann man erahnen, warum der Obstsortengarten in Wassenberg für Katharina Tumbrinck zur Herzensangelegenheit geworden ist. Käme nicht immer wieder etwas Lärm von der Straße herüber, wäre der Garten so etwas wie ein kleines Paradies. Einige der vielen Bäume, auf dem vier Hektar großen Areal an der B221 kurz vor Wildenrath, haben ihre Blüten bereits geöffnet.