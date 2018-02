Heinsberg-Karken.

„Die Jecken tun‛s dem Adel gleich und gründen sich ein Königreich“, lautete das Motto bei der Karnevalssitzung der Karkener Frauengemeinschaft. Alles, was der Hofstaat zu bieten hatte, machte sich auf den Weg in die prunkvoll geschmückte Schlosshalle am Woom zur jecken Schlossbesichtigung.