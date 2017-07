Dachschaden: Modellflieger knallt in Gebäude

Hückelhoven. Einen nicht alltäglichen Schaden mussten jetzt Bewohner eines Hauses in Hückelhoven verzeichnen. Das Gebäude wurde buchstäblich perforiert - von einem Modellflugzeug.

Gegen 8.30 Uhr bemerkten die Hausbewohner der Straße Doverhahn am Samstag den Vorfall. Das Modellflugzeug steckte buchstäblich in den Dachziegeln. Noch ungewöhnlicher: Obwohl die kleine Maschine hauptsächlich aus Styropor bestand und nur an der Spitze Metallteile aufwies, hatte sie Dachziegel und Dichtungsfolie beschädigt.

Zur Klärung der Frage, wem das Flugzeug gehört und wer es zum Zeitpunkt des Unfalls steuerte, bittet die Polizei Zeugen, sich zu melden. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 1 der Polizei in Heinsberg unter Telefon 02452/920-0 entgegen.