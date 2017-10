Heinsberg.

Timo Derstappen ist ein typisches Beispiel für einen Gründer der digitalen Generation. Drei Start-ups hat der 40-jährige Programmierer aus Heinsberg-Oberbruch in den letzten 20 Jahren gegründet. Entstanden sind alle Ideen mit zwei anderen Gründern gemeinsam in einem „Coworking-Space“, einem Raum für Ideen, in dem sich kreative Köpfe mit Gleichgesinnten austauschen und gleichzeitig mit arrivierten Unternehmen der Region vernetzen können. Beim Unternehmerforum Kreis Heinsberg am Donnerstagabend wurde ein solcher gemeinsamer Arbeitsraum, die Werkbank, in den Räumen der Kreissparkasse Heinsberg offiziell eröffnet.