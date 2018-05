Heinsberg-Oberbruch.

Seine Fangemeinde ist auch im Kreis Heinsberg groß. Und er, Markus Krebs, Comedian und Kumpeltyp aus dem Ruhrgebiet, kommt an mit seiner robusten Art Humor und Komik. Mit seinem Programm „Permanent Panne“ fühlte sich das Publikum in der restlos ausverkauften Festhalle in Oberbruch zwei Stunden lang bestens unterhalten.