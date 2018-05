Erkelenz-Lövenich - Comedian Marc Breuer : Sechs Stunden ohne Essen

Erkelenz-Lövenich.

Das Kulturprogramm der Raiffeisenbank kommt an. Das freut vor allem Thomas Brockers, der die Idee für das Angebot hatte. „Nach dem Auftritt der Musikkabarettistin Julia Hagemann im März waren am nächsten Tag schon rund 40 Karten für den nächsten Termin verkauft“, erklärte er und konnte erstmals „ausverkauft“ melden, als er Marc Breuer alias Brüh alias Feuerwehrmann Jackels auf der kleinen Bühne in der Lövenicher Hauptstelle begrüßte.