Wegberg-Beeck - Cicerone-Ensemble spielt Werke von Bach

Wegberg-Beeck. Der Kulturförderkreis Opus 512 eröffnet sein neues Konzert-Jahr am Sonntag, 7. Januar, um 18 Uhr im Musiksaal des Vincentiushauses in Wegberg-Beeck mit dem 50. Kammerkonzert. Anlässlich des Jubiläums gastiert das Cicerone-Ensemble unter dem Motto „Wie der Vater, so der Sohn?“.

Werke von Johann Sebastian Bach und seinen Söhnen Wilhelm Friedrich, Johann Christoph Friedrich, Carl Philip Emanuel und Johann Christian konkurrieren und streiten hoch interessant mit einander.

Die drei Ensemblemusiker Adrian Cygan, Thomas Wormitt und Andreas Gilger studierten alle an der Folkwang Universität in Essen. 2014 erreichten sie das Semifinale des Van Wassenaer Concours in Utrecht.

2015 wurde das Ensemble beim Deutschen Musikwettbewerb mit dem Stipendium des DMW ausgezeichnet und für die Spielzeit 2016/17 in die Bundesauswahl Konzerte junger Künstler des deutschen Musikrates aufgenommen.

Karten sind im Vorverkauf zum Preis von 15 Euro erhältlich im Beecker Lädchen, beim Reisebüro Scholz, Wegberg, bei der Volksbank Wegberg und in der Buchhandlung Viehausen in Erkelenz. Sie können ebenso bei OPUS 512 telefonisch unter Telefon 02434/992924 oder per E-Mail unter mail@opus512.de bestellt werden.