Heinsberg-Randerath - Christine Albert und Pascal Schweren geben ein Konzert

Heinsberg-Randerath. Mit einem Liederabend am Sonntag, 15. April, um 17 Uhr setzen Christine Albert (Sopran) und Pascal Schweren (Klavier) die Konzertreihe in der evangelischen Kirche Randerath, Asterstraße 7, mit Liedern von Johannes Brahms, Benjamin Britten und anderen fort.

Die Sopranistin Christine Albert stammt aus Aachen. Sie studierte an der Universität in Köln und an der Hochschule für Musik in Wien Musik und Musikpädagogik. Ihre solistische Ausbildung erhielt sei bei Professor Thomas Heyer in Frankfurt sowie bei Professor Arthur Jantzen an der Musikhochschule Köln. Weitere musikalische Impulse erhielt sie in zahlreichen Workshops und Meisterkursen.

Christine Albert ist Mitglied im Chor der Gesellschaft der Musikfreunde in Wien, „Wiener Singverein“, mit dem sie zahlreiche Konzerte in vielen Ländern gesungen hat, unter anderem unter Daniel Barenboim, Zubin Mehta, Pierre Boulez und Sir Simon Rattle. Außerdem sang sie in diversen Chorprojekten in Köln (Christoph Spering) und Wien (Johannes Prinz, Herwig Reiter, Jury Everhartz). Seit vielen Jahren konzipiert und gestaltet sie eigene Liederabendprogramme.

Der Kölner Pianist Pascal Schweren studierte klassisches Klavier an der Universität zu Köln und Jazzklavier an der Folkwanghochschule in Essen. Er begleitet zahlreiche Sänger im Ruhrgebiet und in Köln, dank seiner vielseitigen Ausbildung kommen diese aus Klassik, Jazz und Musical. Regelmäßig betreut er Projekte der Musicalklassen an der Folkwanghochschule. Pascal Schweren spielte unter anderem in der Zeche Zollverein Essen, Köln Arena, Kölner Philharmonie, Alte Jazzschmiede Düsseldorf, Bürgermeisterhaus Essen-Werden, Thürmersaal Bochum und dem Palais des Festival in Cannes.

Christine Albert übernimmt ebenfalls die Moderation des Abends und wird zwischen den Werken mit Anekdoten und Hintergrundberichten auch „Klassik-Einsteigern“ den Zugang zur Musik leicht ermöglichen.

Der Eintritt zum Kammerkonzert ist frei, um eine Spende wird gebeten.