Chor und Band verzücken die Bürgerhalle

Gangelt-Langbroich. Die Band Quod Libet begeisterte beim Konzert das Publikum in der Bürgerhalle Langbroich. Gerade die Verbindung von traditionellem Folk mit Pop und Rock ergibt bei Quod Libet eine sehr schöne Mischung. Das Vokalensemble Augenblick war mehr als eine harmonische Ergänzung.

Die fünf jungen Chorsängerinnen gestalteten mit ihren gefühlvollen Balladen nicht nur einen eigenen Programmteil an diesem sehr kurzweiligen Abend, sondern im Zusammenspiel mit den Musikern und Sängern von Quod Libet ergab sich erst das Konzerterlebnis, das Junge und jung Gebliebene überzeugte.

Leo Horrichs begrüßte im Namen des Vereins Bürgertreff Langbroich-Harzelt die Zuhörer. Die Stuhlreihen waren bestens besetzt. Es dürfte sich inzwischen rumgesprochen haben, dass die Kulturveranstaltungen in Langbroich stets hohes Niveau bieten. Augenblick eröffnete das Programm. „Fünf wunderhübsche Damen“, stellte Leo Horrichs unwidersprochen vor. Ihre Stimmen klangen nicht minder schön. „Give your heart a break“, einer der von Augenblick gecoverten Songs, könnte auch das Motto liefern für die Musik dieses Chores: Gönne Deinem Herzen eine Pause.

Der harmonische, mehrstimmige Gesang der Sängerinnen lud nicht nur die Damen im Publikum ein, das Herz ganz sehnsuchtsvoll zur Ruhe kommen zu lassen. Jede der Sängerinnen verfügt über eine ganz eigene ausdrucksstarke Stimme. So ergaben sich bei jedem neuen Song neue Interpretationsmöglichkeiten.

Quod Libet war das ideale Gegenüber zum Chor. Johannes Jentgens ist so etwas wie der Bandleader: Er hält die Fäden in der Hand, ohne seinen Mitstreitern die Schau zu stehlen. Das wäre bei der eigenen Frau sicherlich auch nicht klug, obwohl sein Gitarrensolo nicht von schlechten Eltern war. Gattin Kathrin Jentgens glänzte auf der Tin Whistle, der kleinen Flöte, die für die irische Folkmusik steht wie Geige und Bodhrán. „Border reiver“ war ein ganz typisches Stück. Mark Knopfler von den Dire Straits hatte es geschrieben, und Quod Libet hält es nun in seiner Version am Leben. „Border reiver“ erzählt von Banditen, die entlang der englisch-schottischen Grenze vom späten 13. bis zum Beginn des 17. Jahrhunderts auf Tour gingen.

Gerade die Verbindung von traditionellem Folk mit Pop und Rock ergibt bei Quod Libet eine sehr schöne Mischung. Die Instrumentierung der Gruppe mit Keyboard, Gitarren, einem recht reduzierten Schlagzeug und natürlich den Föten ließ unterschiedliche Besetzungen zu. Der Bandname Quod Libet, „Wie es euch gefällt“, muss sich wohl mal ganz zwangsläufig ergeben haben. In Langbroich dürfte man an diesem Abend kaum jemanden im Auditorium gefunden haben, dem dieses Konzert nicht gefallen hat. Nach zweieinhalb Stunden Programm mit Zugaben verließen alle Besucher zufrieden den Konzertsaal.