Erkelenz - Caritas: Viel Engagement in der oft anstrengenden täglichen Arbeit

Erkelenz. Im Berufsalltag in der Caritas-Pflegestation Erkelenz (CPS) bleibt nur wenig Zeit für den Austausch unter Kollegen. Daher lud die Leiterin der CPS Erkelenz, Carmen Kuhl, die 81 Mitarbeiter zu einem geselligen Beisammensein in das Restaurant Poseidon in Erkelenz ein.

Bei dem Treffen wurden aber nicht nur rege Unterhaltungen geführt. Auch die Jubilare, die nun schon seit 25, zehn oder fünf Jahren in der ambulanten Pflege tätig sind, wurden geehrt. „Vielen Dank für eure Arbeit und dass ihr der Station in all den Jahren die Treue gehalten habt“, sagte Carmen Kuhl. Die Mitarbeiter seien diejenigen, die dafür Sorge tragen, dass die Patienten und Kunden eine gute Betreuung und Pflege erhalten würden, betonte Kuhl und sprach ihre Wertschätzung aus: „Jeder der Mitarbeiter leistet mit viel Einsatz und Engagement die oft anstrengende tägliche Arbeit.“

Die Jubilare

Jeder Jubilar wurde einzeln geehrt und erhielt einen Blumenstrauß. Sigrid Schlösser wurde für 25 Jahre bei CPS ausgezeichnet. Monika Schlauß-Schotten, Ingrid Cremers, Janine Huber, Sylwia Lengersdorf und Stefania Zdunek sind bereits seit zehn Jahren im Dienst. Und für fünf Jahre Arbeit bei der Caritas-Pflegestation wurden Klaudia Kollenda, Nadine Horster, Carina Smukal und Cristina Martinez-Ramos geehrt. Allen war die Freude über ihr Jubiläum anzusehen.