Hückelhoven. Die Neuwahl des Vorstandes steht auf der Tagesordnung, wenn sich am Dienstag, 19. Juni, der Hückelhovener Kunstverein und die Künstlergruppe Canthe zur Jahreshauptversammlung treffen.

Ab 19 Uhr werden im Hotel am Park an der Jülicher Straße in Hückelhoven zunächst die Berichte des Vorstands und der Kassenprüfer gegeben, denen die Entlastung des Führungsgremiums folgen soll. Anschließend befassen sich die Mitglieder mit der Programm- und Haushaltsplanung für das zweite Halbjahr 2018.