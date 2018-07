Hückelhoven - Café Stephanus: Kontakte knüpfen und pflegen

Hückelhoven. Seit Juni bietet die Caritas-Pflegestation (CPS) Hückelhoven mit dem Café Stephanus in der Palandstraße 74 im Pfarrheim in Kleingladbach einen Treffpunkt für Senioren jeden Mittwoch in der Zeit von 14.30 bis 17 Uhr an. Besucher, die bei Kaffee und Kuchen Kontakt zu anderen Menschen bekommen, Erfahrungen untereinander austauschen und damit eine Abwechslung vom Alltag haben möchten, sind herzlich willkommen.

„Das Café Stephanus ist offen für alle Senioren aus Hückelhoven und Umgebung und ermöglicht ihnen soziale Kontakte“, erklärt Hans Minkenberg, Leiter der Caritas-Pflegestation Hückelhoven. Seine Kollegin Nicole van Veenendaal, Leiterin des Café Stephanus. betont, bei einem anerkannten Pflegegrad würden die Unkosten von der Pflegeversicherung übernommen. Zudem: „Wir konnten feststellen, dass bei vielen hilfebedürftigen Senioren der Bedarf nach sozialen Kontakten besteht, aber diese oftmals nicht wahrgenommen werden können, da sie in der Mobilität eingeschränkt sind.“

Das Café Stephanus biete gerade denjenigen eine Abwechslung, die sonst zu Hause allein oder einsam seien und auf der Suche nach Gesellschaft sind. Und den pflegenden Angehörigen biete es die Möglichkeit einer Entlastung und kleinen Auszeit, wüssten sie doch ihre Angehörigen im Café gut aufgehoben. „Bei den ersten Treffen hatten die Besucher bereits viel Spaß. Sie haben sich untereinander kennengelernt und viel unterhalten“, erzählt Nicole van Veenendaal.

Aber es soll auch noch mehr im Café Stephanus unternommen werden – wie Bastelaktionen zu den Jahreszeiten, Spiele, Gedächtnistraining, gemeinsames Singen und Vorlesen der Zeitung. Vorausgesetzt, die Besucher wünschen dies. „Gerne nehmen wir auch Anregungen von Seiten der Senioren auf“, so Nicole van Veenendaal. Sie freue sich bereits auf das nächste Treffen und neue Gesichter.

Das Café Stephanus findet jeden Mittwoch von 14.30 bis 17 Uhr in der Palandstraße 74 in Kleingladbach statt. Informationen erhalten Interessenten bei der Caritas-Pflegestation Hückelhoven, Dinstühlerstraße 29 in Hückelhoven, 02433/981450.