Wassenberg-Myhl - Buntes Programm beim Myhler Gemeindefest

Buntes Programm beim Myhler Gemeindefest Letzte Aktualisierung: 15. August 2018, 08:11 Uhr

Wassenberg-Myhl. Die Gemeinde St. Johann Baptist Myhl feiert ein Gemeindefest. Es findet am Sonntag, 26. August, statt. Beginn ist um 10.15 Uhr mit einer heiligen Messe in der Kirche, anschließend gibt es ein buntes Programm in und rund um das Pfarrheim Myhl.