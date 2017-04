Heinsberg.

Die Bundesstraße 56n wird am Mittwoch, 3. Mai, offiziell für den Verkehr freigegeben. Das bestätigte ein Sprecher des Landesbetriebes Straßenbau NRW am Donnerstag auf Anfrage unserer Zeitung. Demnach soll zur Eröffnungsfeier, die an der neuen Zufahrt bei Waldenrath stattfinden soll, auch NRW-Verkehrsminister Michael Groschek (SPD) kommen.