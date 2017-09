Heinsberg.

Es gibt in diesen Tagen in Heinsberg eine Frau, für die der ganze Trubel um das Bundesschützenfest gleich doppelt aufregend ist: Teri Alhorn ist nicht nur eine der mehreren hundert Schützenköniginnen und -prinzessinnen, die in ihren feinen Kleidern am Sonntag, 10. September, die Kreisstadt bevölkern werden, sondern sie ist auch noch Inhaberin des Hotels Corsten, dem größten Haus am Platz.