Karten zu den Abendveranstaltungen

Was die beiden Abendveranstaltungen betreffe, sei es ratsam, die Karten im Vorverkauf zu erwerben, da der Vorverkauf sehr gut laufe, berichtete Siegfried Jansen. Auf dem Programm stehen am Freitag, 8. September, ein Kölscher Abend mit der Band „Kasalla“ und am Samstag, 9. September, ein Festabend. Für den Festabend seien für größere Gruppen auch Plätze reservierbar, so Jansen. Beide Veranstaltungen beginnen um 20 Uhr.

Karten sind erhältlich im Internet, www.schuetzenbruderschaft-hs.de, oder im Reisebüro Spielkamp an der Apfelstraße gegenüber vom Rathaus.