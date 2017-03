Feuerwehr verleiht Ehrenzeichen

Das Feuerwehr-Ehrenzeichen des Landes NRW in Silber für 25 Jahre Einsatz ging an Thomas Baltes, André Geffers, Christoph Geiser, Andreas Heggen (Kirchhoven), Dieter Habicht (Oberbruch), Boris Heller (Karken), Stefan Himmels (Uetterath) und Bernhard Wilms (Porselen).

Das goldene Ehrenzeichen des Landes NRW für 35 Jahre Einsatz erhielten Herbert Brudermanns, Wilfried Jentgens (Uetterath), Kurt Heinrichs, Gilbert Hoffmann, Norbert Janßen, Dieter Scheuß, Walter Frenken (Karken), Heinz Küppers (Schafhausen/Schleiden), Achim Thomas (Kirchhoven) und Günter Friedrichs (Aphoven/Laffeld/Scheifendahl).

Für seine fast 20 Jahre lang geleistete Arbeit in der Führung der Einheit Uetterath erhielt Jürgen Krückel die silberne Ehrennadel des Kreisfeuerwehr-Verbandes. Über die Ehrennadel der Feuerwehr Heinsberg in Silber freute sich Wolfgang Paulus, der Leiter des Ordnungs- und Sozialamtes. Die Nadel in Gold erhielten Walter Frenken, Georg Hausmann (Karken) und Wilfried Rießen (Kempen).

Die Ehrennadel der Jugendfeuerwehr NRW in Bronze ging an Dennis Mevissen und Marcel Nießen, die Ehrennadel in Silber an Thomas Winands und Markus Jansen.

Im Löschzug 2 (Oberbruch/Porselen) ist jetzt Dennis Sawkins Löschzugführer und Hermann Josef Brandt sein Stellvertreter. Im Löschzug 1 (Unterruch/Schafhausen/Schleiden ist Hans Derichs stellvertetender Löschzugführer. Florian Jöris ist kommissarisch stellvertretender Einheitsleiter der Informations- und Kommunkations-Einheit. Harald Paulußen ist Zugführer Umweltzug und Stefan Himmels ist kommissarischer Einheitsleiter in Uetterath.