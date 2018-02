Wassenberg - Bürger packen an: Dorfreinigungsaktion des Ortsrings Ophoven

Wassenberg. Mutwillig in Feld und Flur abgeladener Müll – ein solches Bild bietet sich leider viel zu oft. Die Bürger in Ophoven wollen in einer Gemeinschaftsaktion etwas dagegen tun. Alle, die mit anpacken möchten, sollten sich deshalb den Samstag, 24. März, im Kalender dick markieren.

Für diesen Tag ruft nämlich der Ortsring Ophoven wieder zur Dorfreinigungsaktion auf. Ab 10 Uhr treffen sich die freiwilligen Helfer vor der Mehrzweckhalle, Arbeitshandschule oder Einweghandschuhe und eine Schubkarre sollten mitgebracht werden. Blaue Säcke werden gestellt.

Im Anschluss an die Aktion werden alle Helfer zu kühlen Getränken und Grillwürstchen an der Mehrzweckhalle in Ophoven eingeladen. Dank dieser Aktion im vergangenen Jahr, so Ortsringvorsitzender Dirk Schulze, habe man sehr gute Platzierungen beim Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ erzielen können. Die Aktion soll etwa zwei bis drei Stunden dauern.