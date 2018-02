Zu allen Aufführungen gibt es noch Karten

Drei Aufführungen von „Mein Leben – ein Märchen“ wird es in der Aula des Gymnasiums Hückelhoven geben: Am Samstag, 3. März, 16 Uhr und am Sonntag 4. März, 11 Uhr und 16 Uhr. Der Vorverkauf ist abgeschlossen, Karten zu allen Aufführungen sind aber jeweils noch an der Tageskasse erhältlich.