Büchermarkt auf dem Roßtorplatz Letzte Aktualisierung: 30. August 2017, 12:27 Uhr

Wassenberg. Die Stadt Wassenberg veranstaltet am Sonntag, 3. September, gemeinsam mit dem Versandantiquariat Lennartz aus Viersen den zweiten Büchermarkt auf dem Roßtorplatz. In der Zeit von 11 bis 18 Uhr kann an etwa 15 einheitlichen überdachten Ständen in entspannter Atmosphäre gefeilscht, gehandelt und geschmökert werden.