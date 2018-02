Heinsberg - „Bücher mit Eselsohren“: Kati Cüppers zeigt Papierkunst-Arbeiten

Heinsberg. In den Vitrinen der Stadtbücherei an der Patersgasse sind vom 1. bis 31. März ganz besondere „Bücher mit Eselsohren“ zu sehen: Kati Cüppers aus Heinsberg zeigt ausgewählte Objekte ihrer Buchkunst, die in den vergangenen beiden Jahren entstanden sind.

Anders als das bekannte Origami, ist diese noch relativ junge Buchkunst, bei der durch das Falten von Seiten in aufgeschlagenen Büchern Objekte entstehen, nicht in Asien entstanden. Die Bücher wären sogar noch lesbar, denn sie könnten jederzeit wieder auseinandergefaltet werden, da sie zwar teilweise eingeschnitten, jedoch nicht geklebt sind.

Kati Cüppers erstellt die Vorlagen für ihre Objekte selbst und benutzt für sie nur alte Bücher – statt in Altpapier verwandeln sie sich in Kunst. Die Palette ihrer Motive reicht dabei von Tieren bis hin zu Zahlen, Schriftzügen, Logos und Symbolen. Wichtig ist ein exaktes Arbeiten, da schon minimale Ungenauigkeiten den dreidimensionalen Gesamteindruck beeinträchtigen würden.

Seit 2016 nimmt Kati Cüppers an den jährlichen Hobbykunst-Ausstellungen in Heinsberg teil; in der Stadtbücherei präsentiert sie ihre Arbeiten erstmals in einer Einzelschau. Die Ausstellung kann zu den üblichen Öffnungszeiten besichtigt werden: dienstags 10 bis 17 Uhr, mittwochs 15 bis 18 Uhr, donnerstags 10 bis 18 Uhr, freitags 10 bis 14 Uhr, samstags 10 bis 13 Uhr.