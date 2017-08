Brüh ist zurück: „Ich hab‘ die Ruhe weg“ Letzte Aktualisierung: 21. August 2017, 16:02 Uhr

Heinsberg. Marc Breuer alias Brüh vom Rurtal Trio ist wieder da. Am Donnerstag, 19. Oktober, präsentiert er sein Kabarettprogramm „Ich hab‘ die Ruhe weg“ ab 20 Uhr in der Buchhandlung Gollenstede in Heinsberg.