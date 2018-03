Wegberg - Bruderschaften sprechen über Engagement vor Ort

Wegberg. Die Bruderschaften der Pfarrei Sankt Martin waren zum „Bruderschaftstag“ eingeladen, diesmal in die Schießsporthalle Tüschenbroich. Ziel des Nachmittags war es, den „Standort“ der eigenen Bruderschaft auf den Prüfstand zu stellen.

Sie tauschten sich darüber aus, was die einzelnen Bruderschaften – abgesehen von der Kirmes – vor Ort leisten, um ihrem Leitsatz „Glaube – Sitte – Heimat“ trotz einer sich ändernden Gesellschaft gerecht zu werden. Präses Pfarrer Franz Xaver Huu Duc Tran und Hedwig Klein, Mitglied des Bezirksvorstandes, hatten den Nachmittag inhaltlich vorbereitet.

Die Auswertung der Gruppenarbeit und der Austausch über die jeweiligen Aktivitäten zeigte einerseits, dass die Bruderschaften der Pfarrei Sankt Martin Wegberg in ihren Heimatorten viel Positives leisten: Sie unterstützen soziale und caritative Einrichtungen, organisieren Besucherdienste alter und kranker Mitglieder, suchen regelmäßig Kontakt zu Neubürgern und tragen das kirchliche Leben vor Ort verantwortlich mit.

Mittlerweile haben die Bruderschaften auch „Netzwerke“ geschaffen, die das Miteinander mit anderen Vereinen und Einrichtungen im Ort fördern ; sie versuchen, über ihre Arbeit und ihre Angebote vor Ort mit regelmäßiger eigener Öffentlichkeitsarbeit zu informieren, um insbesondere auch Neubürger mit ihren Aktivitäten bekanntzumachen und sie vielleicht zur Mitarbeit zu gewinnen.

Beklagt wurde von fast allen beteiligten Bruderschaften, dass es schwer geworden sei, intensive Jungschützenarbeit zu machen. Dafür gebe es vielerlei Gründe. Kinder und Jugendliche hätten viele Freizeitangebote in unterschiedlichsten Bereichen; die Ganztagsschule schränke die zeitlichen Spielräume für Jugendliche an den Nachmittagen stark ein; Ausbildung, Studium und Beruf nähmen sie zeitlich sehr in Anspruch.

Junge Leute gewinnen

Die Vertreter der Bruderschaften waren sich einig darin, dass ihr Bemühen um geeigneten Nachwuchs deshalb sehr früh beginnen müsse. Einige Bruderschaften treten deshalb mit ansprechenden und altersgerechten Projekten an Kindergärten und Grundschulen heran oder kümmern sich stärker um die Kinder der Mitglieder. „ ur über das Elternhaus“ – so die einhellige Meinung – „kann man den Nachwuchs gewinnen.“

Bezirksbundesmeister Heinz Stypertz bedankte sich bei Pfarrer Tran und Hedwig Klein für die „Vorbereitung und die Begleitung während des Nachmittags“ und bei den Bruderschaften für ihr reges Mittun. Der Tag endete mit einer heiligen Messe.