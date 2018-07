Wassenberg-Myhl - Brudermeister beklagt Schwund der Kirmesbesucher

Wassenberg-Myhl.

Blau-weiß, das war die Farbe, die in Myhl dominierte: blau-weiße Wimpelbänder, die von Laterne zu Laterne, von Hauswand zu Hauswand gezogen waren, blau-weiße Fahnen, die an den Häusern flatterten. Die Schützen trugen natürlich Grün oder Schwarz. Festlich war es, denn in Myhl wurde das Bezirksschützenfest im Stadtverband Wassenberg gefeiert. Die Stimmung bei den Schützen war großartig.