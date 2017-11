Brööker Waaterratte starten mit viel Elan in die fünfte Jahreszeit Letzte Aktualisierung: 7. November 2017, 11:47 Uhr

Heinsberg-Oberbruch. Die Brööker Waaterratte starten mit einem Brunnenfest am Rattenbrunnen in die Session 2017/18. Am Samstag, 11. November, wird der Rattenbrunnen an der Kirche um 11.11 Uhr zum Nabel des karnevalistischen Treibens in Oberbruch.