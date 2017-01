Erkelenz.

Der Integrationsstaatssekretär des Landes NRW, Thorsten Klute, hat seinen Besuch in Erkelenz dazu genutzt, um an der Jahreshauptversammlung des Flüchtlingshilfsvereins Willkommen in Erkelenz (W.i.E.) teilzunehmen. Dort referierte er über die Situation in NRW und plädierte dafür, mit Integration schon vor der Entscheidung über den Aufenthaltsstatus zu beginnen.