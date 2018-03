Heinsberg - Brings kommen zu Open-Air-Konzert nach Heinsberg

Rotes Schottenmuster ist ihr Markenzeichen

Das Geheimnis hinter dem Schotten-Karo: Das Outfit im roten Schottenmuster ist inzwischen das Markenzeichen der Gruppe Brings. Dabei rockt Stephan Brings sogar im Schottenrock über die Bühne. Am Anfang hätten sie als die Punker in der Karnevalsszene gegolten, erzählte Stephan Brings bei seinem Besuch in Heinsberg. Und da zu dieser Zeit die Punk-Bands alle Stoff im roten Schotten-Karo in ihre Kluft eingenäht hätten, sei man bei der Suche nach dem besonderen Outfit genau da fündig geworden.

„Royal Stewart“ laute der Name für das von ihnen genutzte Muster, das sogar von einem Schneider für sie vernäht werde, der einer offiziellen Quilter-Vereinigung angehöre. Was er ihnen nähe, halte sogar für mehr als nur eine Session und den Rest des Konzertjahres.