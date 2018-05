Erkelenz.

Die Aktion „Brillen weltweit“ des katholischen Blindenwerks versorgt Menschen in der Dritten Welt, aber auch in Europa, seit 40 Jahren mit gebrauchten Brillen. „Es gibt Millionen Menschen, die kein Geld haben, um sich eine Brille zu kaufen“, sagte Klein bei der Übergabe der Brillen in Erkelenz.