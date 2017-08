Waldfeucht-Braunsrath.

Die Sommerkirmes der Vereinigten Schützenbruderschaften St. Aloysius und St. Clemens Braunsrath stand in diesem Jahr unter einem jugendlichen Stern. Eingebunden in die Kirmesfeierlichkeiten war der Bezirksjungschützentag im Bezirksverband Heinsberg. Und natürlich standen traditionell Prinzen- und Königsvogelschuss im Schatten der Festhalle an.