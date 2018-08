Besucher im Klimacamp gerne gesehen

Das Klimacamp endet am 22. August. Am Samstag, 18. August, lädt das Camp zur „Fahrradtour zu den Geschichten des Widerstandes“ ein. Um 20 Uhr findet im Zirkuszelt ein Konzert des Chors „Andere Saiten“ statt. Am Sonntag, 19. August, steht um 20 Uhr der Dokumentarfilm „Brand III – Widerstand im reichen Land“ auf dem Programm.

Diesen Sommer finden zahlreiche weitere Aktionen für Klimagerechtigkeit statt. Die Gruppe Code Rood hat für Ende August Protestaktionen gegen Gasförderung in den Niederlanden angekündigt, und im Oktober plant das Bündnis Ende Gelände, durch zivilen Ungehorsam die Rodung des Hambacher Forstes zu stoppen.

Besucher sind im Klimacamp willkommen. Am Dienstag findet um 20 Uhr im Zirkuszelt auf dem Klimacamp ein Konzert des Kölner Liedermachers Gerd Schinkel statt. Am Donnerstag steht ebenfalls um 20 Uhr der Dokumentarfilm „Brand I – Vom Eigentum an Land und Wäldern“ auf dem Programm. Am Freitag geht es ab 15 Uhr um die Frage „Klimagerechtigkeit – was ist das?“