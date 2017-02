Wegberg-Rickelrath.

In der Serie mutmaßlicher Brandstiftungen in Rickelrath hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen. Nachdem am Dienstagabend ein Wohnwagen, der auf einer Einfahrt am Molzmühlenweg stand, vollständig ausbrannte, griff die Polizei den Verdächtigen in der Nähe des Tatortes auf, sagte Patrik Mensing von der Kreispolizeibehörde Heinsberg.