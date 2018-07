Hückelhoven-Baal - Bläserklasse für Erwachsene bei „Freisinn“ Baal

Hückelhoven-Baal. Im Herbst können Erwachsene beim Trommler- und Fanfarenkorps „Freisinn“ Baal wieder drei Monate lang Blasinstrumente ausprobieren. Im Rahmen der „Bläserklasse für Erwachsene“ haben die Teilnehmer die Möglichkeit, ihr Lieblingsinstrument zu finden und in der Gruppe zu musizieren.

Interessierte Erwachsene können online auf der Internetseite des Trommler- und Fanfarenkorps einen Platz buchen. Musikalische Vorkenntnisse sind nicht nötig.

„Nach unserer guten Resonanz im vergangenen Jahr möchten wir nun weitere Erwachsene davon überzeugen, im fortgeschrittenen Alter ein Instrument zu lernen“, erklärt Projektkoordinator Sebastian Neef. Viele Erwachsene seien der Auffassung, instrumentale Bildungsangebote richten sich ausschließlich an Kinder. Deshalb richtet sich der Verein mit diesem Angebot besonders an Erwachsene.

Die Klasse startet mit einem sogenannte Kick-off-Workshop am Samstag, 1. September. Danach begleiten erfahrene Dozenten die Neu-Musiker zwölf Wochen lang mit Einzelunterricht und in Gruppenproben. Ziel ist es, dass die Teilnehmer herausfinden, welches Instrument zu ihnen passt und wie sie Musik in ihren Alltag integrieren können.

Das Trommler- und Fanfarenkorps „Freisinn Baal“ schaut auf eine mehr als 40-jährige Vereinsgeschichte zurück. Besonders in den vergangenen Jahren gab es einige Veränderungen. So hat es der Verein durch kontinuierliche Jugendarbeit geschafft, seine musikalische Zukunft zu sichern. Mit einem Altersdurchschnitt von rund 26 Jahren ist das Orchester wohl eines der jüngsten im Kreisgebiet.