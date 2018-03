Heinsberg-Dremmen.

Wenn Pfarrer Hans Schmitz am Sonntagmorgen die heilige Messe in der Kirche St. Andreas in Heinsberg-Eschweiler zelebriert, wird er das zum letzten Mal als Leiter der Gemeinschaft der Gemeinden (GdG) Heinsberg-Oberbruch tun. Allein aus gesundheitlichen Gründen müsse er sich aus seiner Verantwortung für die sieben zur GdG gehörenden Pfarreien zurückziehen, betont der 61-Jährige.