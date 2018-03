Wegberg - Bildung, Infrastruktur, Stadtentwicklung im Fokus des Ortsvereins Die Linke Wegberg

Wegberg. Der Ortsverein Die Linke Wegberg will die kommenden sechs Wochen nutzen, um intensiv daran zu arbeiten, wie sich ihre Anliegen kommunalpolitisch verwirklichen lassen. Insbesondere die Bereiche Bildung, Infrastruktur und Stadtentwicklung liegen im Fokus.

Alle Menschen sollen am gesellschaftlichen Leben der Stadt teilhaben können, so die Partei. Die Bundessatzung der Linkspartei sieht diese sechs Wochen Übergangsfrist vor, da die Partei die Eintrittserklärung beim Kreisvorstand eingereicht hat. Ende April ist die Gründung des Ortsvereins dann offiziell abgeschlossen.

Chancengleichheit

Bis zur Kommunalwahl 2020 soll ein Leitbild entworfen werden. Das Ziel: Gemeinsam Impulse für ein sozialeres und gerechteres Wegberg setzen, unter anderem für Chancengleichheit in Bildungsfragen, Stichwort Gemeinschaftsschulen, Beteiligung der Bürger an den Entscheidungsprozessen der Kommune und ein infrastrukturelles Gesamtkonzept für Wegberg unter Einbeziehung der Außenorte, um das Dorf als Lebensraum zu stärken.

Gegen die Sparpolitik

Darüber hinaus stünden umsichtige Investitionen statt kurzsichtiger Sparpolitik für eine soziale und funktionierende Infrastruktur im Mittelpunkt, so die Partei. Dazu gehören sozialer Wohnungsbau, intakte Sportstätten, Spielplätze, Jugendtreffs und Radwege. Das Miteinander von Jung und Alt, die Förderung von Sozialbedürftigen sowie die Integration von Geflüchteten und den Zusammenhalt als Gemeinschaft gelte es auszubauen. Beim Frühlingsfest der Stadt Wegberg sind Vertreter des Ortsvereins anwesend, um politische Anliegen vorzustellen und mit Bürgern ins Gespräch zu kommen.

Zudem werden sich Ratsfrau Annette Dahmen-Langela und Ratsherr Detlef Kuhr im Stadtrat zu einer Fraktion zusammenschließen. Bis dato sind dreizehn ehemalige SPD-Mitglieder zu Die Linke übergetreten. Hinzu kommen sechs Mitglieder der Linken in Wegberg, die die Partei bisher in unorganisierter Form unterstützten, nun aber aktiv in den Konstituierungsprozess einbezogen werden sollen.