Hückelhoven - Bilanz: DLRG-Ortsverein Hückelhoven oft am Effelder Waldsee im Einsatz

Hückelhoven. Wenn die Jahreshauptversammlung eines Vereins ansteht, dann geht es meist um Wahlen, Rückblicke und Ausblicke, um Ehrungen und um das liebe Geld. Das war auch bei der Jahreshauptversammlung der DLRG-Ortsgruppe Hückelhoven so. Die Mitglieder trafen sich im Vereinsraum der Ortsgruppe im Freizeitbad Hückelhoven.

Es waren viele gekommen, und der Vorsitzende Achim Volmer konnte darunter auch den Ehrenvorsitzenden Werner Hetzel sowie den Bezirksleiter Roger Müller-Courté begrüßen.

Zuerst standen die Ehrungen an, die Bezirksleiter Roger Müller-Courté und der erste Vorsitzende Achim Volmer Kraft ihres Amtes übernahmen. Sie zeichneten Wolfgang Kloß für seine 50-jährige Mitgliedschaft mit dem Mitgliedehrenzeichen in Gold aus und überreichten ihm eine Urkunde. Für Kevin Kaiser hatten sie das Mitgliedehrenzeichen in Bronze für seine zehnjährige Mitgliedschaft dabei.

Letzterer ergriff dann später das Wort in seiner Funktion als stellvertretender Ausbildungsleiter. Es war nämlich seine Aufgabe, den Ausbildungsbericht vorzutragen. Er konnten den versammelten Mitgliedern mitteilen, dass im vergangenen Jahr zahlreiche Abzeichen für Seepferdchen, das Deutsches Schwimmabzeichen in Bronze, Silber und Gold, das Rettungsschwimmabzeichen in Bronze, Silber und Gold sowie das Schnorcheltauchabzeichen ausgehändigt werden konnten. Dies sei das gute Ergebnis einer erfolgreichen Schwimmausbildung bei den DLRG-Schwimmkursen.

Erstmals haben außerdem drei Kameraden die Gerätetauchausbildung erfolgreich abgeschlossen, berichtete Kaiser. Auch wurden wieder Erste-Hilfe-Kurse organisiert, und einige Kameraden aus Hückelhoven nahmen an verschiedenen Fort- und Weiterbildungen auf Bezirks- und Landesebene teil.

In diesem Zusammenhang verwies der stellvertretende Ausbildungsleiter Kaiser darauf, dass auch in diesem Jahr die Teilnahme an Lehrgängen äußerst wichtig sei, da es zum Jahreswechsel einige Änderungen unter anderem in der Ausbildungsordnung gegeben habe.

Einsatzleiter Ralph Wirth berichtete über die Einsätze der Rettungsschwimmer und Gerätetaucher an der Wachstation am Effelder Waldsee. Die Ortsgruppe war mit insgesamt sechs Kameraden rund 100 Stunden vor Ort, um die Sicherheit im Badebetrieb zu gewährleisten. Eine Mannschaft der Ortsgruppe hat an der DLRG-Bezirksmeisterschaft teilgenommen und in der AK offen den 3. Platz belegt, berichtete er.

Nachdem Bernd Reuleaux den positiven Kassenbericht vorgestellt und die Kassenprüfer eine einwandfreie Kassenführung bescheinigten, wurden der Schatzmeister und der Vorstand entlastet.