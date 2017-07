Waldfeucht-Obspringen.

Wie schon an den ersten beiden Tagen des Bezirksschützenfestes waren auch am Tag des großen Umzuges wieder alle Obspringener auf den Beinen, um den Gästen von 17 Bruderschaften des Bezirksverbands Heinsberg im Bund der Historischen Deutschen Schützenbruderschaften einen unvergesslichen Besuch in dem kleinen 650-Seelen-Ort zu bescheren.