Waldfeucht-Haaren.

Wenn Hartmut Richter aus Berlin zu Besuch kommt, dann wird deutsch-deutsche Geschichte lebendig. So auch im Haus Lutgen in Haaren und in einigen Schulen im Kreis Heinsberg, wo er auf Einladung des VdK-Ortsverbandes Selfkant referierte. Er war zum elften Mal in der Region und vermittelte als Zeitzeuge eine Geschichte, die fast den dritten Weltkrieg hervorgerufen hätte.