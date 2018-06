Wassenberg.

Die Anerkennungskultur für erbrachte Leistungen an der Betty-Reis-Gesamtschule in Wassenberg ist Bestandteil des Schulkonzeptes und wird in den jährlichen, schulöffentlichen Belobigungsrunden realisiert. Mehr als 100 Schülerinnen und Schüler aus allen Jahrgängen erhielten Urkunden, die Hubert Reiners als Koordinator und Schulleiterin Dr. Karin Hilgers überreichten.