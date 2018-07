Heinsberg - Besucheransturm beim Bilderbuchfest von erster Minute an

Heinsberg.

„Da ist Basteln, Schminken ist dahinten!“ Kaum hat Jana Bresser die letzten Helfer an ihre Stände geschickt, da rollen die ersten Familien mit Kinderwagen und Buggys schon durch die Toreinfahrt des Begas-Hauses. Ihr Ziel ist das erste Bilderbuchfest in Heinsberg und in ganz Nordrhein-Westfalen, wie Buchhändler Marcus Mesche als Veranstalter recherchiert hat.