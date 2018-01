Heinsberg - Bestürzung über plötzlichen Tod von Karl-Josef Mohnen

Heinsberg. Er war ein Urgestein des Heinsberger Karnevalsvereins (HKV) und aus dem Karnevalsgeschehen des gesamten Heinsberger Landes nicht wegzudenken: Karl-Josef Mohnen, den alle nur als „Kalle“ kannten und der zuletzt Sitzungspräsident des HKV war, ist am Dienstag plötzlich im Alter von 62 Jahren gestorben.

Ehrenpräsident Helmut Münster zählt Mohnen, der in Karken geboren wurde und zuletzt in Kirchhoven lebte, zu den herausragenden Persönlichkeiten, die den HKV seit seiner Gründung im Jahr 1913 maßgeblich beeinflusst haben. Seit fast 50 Jahren gehörte er dem Verein an. 1969 wurde er Mitglied und verschrieb sich bereits in jungen Jahren als Gardeleiter der Prinzengarde.

1975 trat er dem Elferrat bei. „Es gibt fast keine Position im HKV-Vorstand, die Kalle nicht innehatte“, sagt Münster. In der Session 1979/80 repräsentierte er seinen Verein als Karnevalsprinz zusammen mit seiner Schwester Elfi als Prinzessin an seiner Seite. „Lasst uns froh und munter sein, ob jung, ob alt, ob groß, ob klein!“, lautete sein Motto.

Höchste Auszeichnungen

Zwei Jahre fungierte Mohnen als Vizepräsident, von 1987 bis 1993 war er Vorsitzender des HKV. 1994 wurde er Präsident. Wegen seiner Liebe zur Moderation wurde die Position des Sitzungspräsidenten geschaffen. Diese Funktion hatte er bis zuletzt inne. „Er hinterlässt somit eine große Lücke in der Organisation des Vereins“, betont Münster.

Über seinen Verein hinaus engagierte sich Mohnen auch im Komitee Heinsberger Karneval. 15 Jahre lang, von 1997 bis 2012, gehörte er dem Vorstand der Dachorganisation des Karnevals in der Stadt Heinsberg an. Und wenn der HKV den Stadtprinz stellte, lieferte er sich am Karnevalsamstag vor dem Heinsberger Rathaus mit dem jeweiligen Vertreter der Stadt unvergessen bleibende Wortgefechte, ehe der Schlüssel für das Rathaus an den Prinzen ging.

Mohnens Wirken wurde mit zahlreichen Auszeichnungen gewürdigt. Für seine Verdienste im Verein erhielt er das Stibbi-Kreuz und die höchste Auszeichnung des HKV, den FJF-Orden, der an den verstorbenen Ehrenpräsidenten Franz-Josef Florack erinnert. Darüber hinaus wurden ihm die höchsten Auszeichnungen zuteil, die der Verband der Karnevalsvereine Aachener Grenzlandkreise (VKAG) und der Bund Deutscher Karneval (BDK) zu vergeben haben: der Verdienstorden in Gold des VKAG und der Verdienstorden in Gold mit Brillanten des BDK.

„Kalle hat viele neue Gedanken und Vorschläge in den Verein hineingetragen, die bis heute fortleben“, sagt Münster. „Wir haben Kalle viel zu verdanken. Wir gedenken seiner in tiefer Trauer und Verehrung.“