Bestatter Torsten Heiss informiert über Urnen-Stelen Letzte Aktualisierung: 20. April 2017, 10:07 Uhr

Erkelenz. „Neue Bestattungsformen in Wegberg und Arsbeck: Die Urnen-Stelen.“ So lautet das Thema einer Veranstaltung, die von der Caritas Wegberg und St. Josef angeboten wird. Bestatter Torsten Heiss hält am Dienstag, 25. April, einen Vortrag über diese Art der Beisetzung.