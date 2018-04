Erkelenz - Bessere Vernetzung beim Unternehmertreffpunkt im Alten Rathaus

Erkelenz. Information, Austausch und direkte Vernetzung standen in diesem Jahr im Vordergrund beim Unternehmertreffpunkt im Alten Rathaus. Nach einer Umfrage im vergangenen Jahr hatte sich das Gros der Unternehmer statt eines Fachvortrags neueste Infos aus Erkelenz sowie eine bessere Vernetzung untereinander gewünscht. Diesen Wünschen kamen die Organisatoren entgegen.

Bürgermeister Peter Jansen informierte zunächst umfassend zu aktuellen Entwicklungen in Erkelenz: Integriertes Handlungskonzept Innenstadt, Entwicklung Areal ehemaliges Amtsgericht, Glasfaserausbau in den Gewerbegebieten, Entwicklung von Wohnbauflächen, Zukunftsgestaltung im Rahmen des Zweckverbands rund um Garzweiler II und natürlich die weitere Entwicklung und Verfügbarkeit von Gewerbegrundstücken im Gipco trafen den Nerv und das Interesse der mehr als 120 Unternehmer im Alten Rathaus.

Auf Fachkräftemangel und Digitalisierung für die Unternehmen sowie die digitale Entwicklung in der Stadtverwaltung ging der Bürgermeister ebenso ein wie auf die Frage, wann Bürokratie wegen gesetzlicher Vorgaben manchmal einfach nicht zu umgehen ist.

Richtig Bewegung kam auf beim anschließenden Speed-Dating. Moderiert von Markus Dannhauer von der mdcp Messen & Marketing GmbH & Co. KG, die in eigener Regie die Erkelenzer Baumesse und im Auftrag der Wirtschaftsförderung der Stadt Erkelenz die Azubi-Messe organisiert, hatten die Unternehmer in kürzester Zeit die Möglichkeit, sich gegenseitig kennen zu lernen.

„So schnell wie heute habe ich noch nie so viele interessante Leute und mögliche Geschäftspartner kennen gelernt“, lautete das Resümee vieler teilnehmender Unternehmer.

Und gleich wurde die Bitte hinterher geschoben, dies doch häufiger zu veranstalten. Dass das gegenseitige kurze „Beschnuppern“ schon erfolgreich war, zeigten die bei Kaffee und einem kleinen Frühstück noch lange fortgeführten Gespräche.