Erkelenz - Berufsinformationsmarkt: Gespräche auf Augenhöhe mit Azubis

Erkelenz. Was sie mit ihrem Schulabschluss alles anfangen können, darüber können sich Schüler des Erkelenzer Cusanus-Gymnasiums und andere Interessierte am Samstag, 17. März, beim Berufsinfomarkt im Atrium informieren.

Von von 10 bis 13 Uhr warten wahlreiche ortsansässige, aber auch überregionale Firmen, Institutionen sowie in- und ausländische Hochschulen und Universitäten auf neugierige Besucher und vermitteln den Schülern interessante Einblicke in ihre Arbeit und informieren über Ausbildungs- und Studiengänge sowie die Möglichkeit, in ihrem Haus ein Praktikum zu absolvieren. Berufe aus den medizinischen, pädagogisch-sozialen, naturwissenschaftlich-technischen Bereichen sind vertreten, ebenso wie aus juristischen, journalistischen, kaufmännischen und gewerblichen Tätigkeitsfeldern.

Neben der Kreissparkasse Heinsberg, der Volksbank Mönchengladbach und der Deutschen Bank sind unter anderem auch die Kreispolizeibehörde und Einrichtungen wie die Krankenpflegeschule des Hermann-Josef-Krankenhauses vertreten. Aber auch weltweit agierende Unternehmen – wie etwa Hegenscheidt-MFD – bieten Informationen aus erster Hand.

Erleichtert werden soll den Besuchern die Kontaktaufnahme dadurch, dass viele Firmen von Auszubildenden begleitet werden, so dass den Schülern Gespräche „auf gleicher Augenhöhe“ ermöglicht werden.

Wer noch kein konkretes Berufsziel vor Augen hat oder einen Platz für sein Berufspraktikum im Herbst sucht, kann hier fündig werden.

Das Informationsangebot kommt vor allem auch durch die Initiative und das große Engagement der Elternschaft sowie einer zunehmenden Zahl von Ehemaligen zu Stande. Einen großen Teil der Vorbereitungen und Organisation übernahm der Pädagogik-Leistungskurs aus der Jahrgangsstufe Q1 und dessen Tutor Dr. Dieter Stüttgen sowie die Berufs- und Studienwahlkoordinatorin Frau Esch, das Plakat gestaltete die Kunstlehrerin Frau Geißler.