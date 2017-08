Heinsberg-Karken.

Insgesamt 57 Teams sind in diesem Jahr in den Doppel-Wettbewerben des Tennisclubs Karken um den BerTi-Cup angetreten. Nicht nur am Finaltag, sondern auch in den Vorrunden freuten sich Teilnehmer und Zuschauer über spannende Spiele. Auch dank des Besuchs aus befreundeten Ortsvereinen hatte der TC auf seiner Anlage Am Woom immer volles Haus.