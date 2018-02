Bernhard Hoëcker amüsiert mit Gags über Stinkefinger, Lehrer und Morgenmuffel Von: hl

Letzte Aktualisierung: 28. Februar 2018, 16:41 Uhr

Erkelenz. „So liegen Sie richtig falsch“ hieß das Thema einer Veranstaltung mit dem Comedian Bernhard Hoëcker in der sehr gut besuchten Stadthalle. Auf einer großen Leinwand wurden die Zuhörer schon eingestimmt auf das, was sie erwartete, und zwar durch eine riesige Schrift mit dem Thema, wobei das „falsch“ in Spiegelschrift geschrieben war.